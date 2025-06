Tudor: "La Juventus è speciale e vincente. Yildiz? Un mix raro fra 9 e 10, un giocatore così va tenuto stretto"

, allenatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai canali FIFA in vista del Mondiale per Club: "Sarà una cosa nuova, bella, entusiasmante. Intanto perché è la prima, poi perché ci sono tante squadre forti in questo torneo. Una di quelle cose che immaginavi da bambino, una sfida per capire chi è più forte. E ora ci sono tutti i migliori al mondo assieme, è una cosa bella anche da vedere oltre che da giocare. Sì, siamo emozionati".COSA SARA' PER LA JUVENTUS QUESTO TORNEO? - "Ognuno ha il massimo delle aspettative, la Juventus gioca sempre per vincere. Andremo per provare a fare il meglio e combattere gara dopo gara. Il calcio unisce, il pallone è il giocattolo più bello mai inventato nella storia dell'uomo. Unisce tutti sul rettangolo verde e non conosce differenze".

COSA SIGNIFICA PER TUDOR LA JUVENTUS - "La Juventus è speciale. Soprattutto per la cultura del lavoro che è sempre stata fondamento del club. Si sanno le gerarchie, c'è voglia di sacrificio quotidiano, di resilienza verso tutto. Di voler dare sempre il massimo. Questo rappresenta la Juventus, oltre ad essere vincente".COME STA ANDANDO L'ESPERIENZA? - "Sento di essere nel posto giusto: sono qui da un mese ma mi sento bene. Sono motivato, voglioso e circondato da persone di qualità, che mi vogliono bene e sono qui per aiutarmi".FAME DI VITTORIE - "Si gioca per vincere, io ho sempre avuto questa voglia di vittoria anche quando ero piccolo. Quando diventi allenatore, capisci che per arrivare a vincere devi fare tante cose e che la vittoria è conseguenza di quelle. Quando scegli quelli affamati, che non vogliono perdere neanche in allenamento, hai già fatto un buon lavoro".

YILDIZ - "Ci sono giocatori che sanno fare gol e assist, quelli che balzano più agli occhi. Ma un mix di numero 9 e 10 come lui, che vede la porta ma ti fa giocare bene, sono rari. Lui ha una dote, la mentalità, l'essere dentro ogni allenamento ed esercizio, senza paura. La personalità va coltivata e cercata nei giocatori, non è scontata nelle nuove generazioni. Quando trovi un giocatore così, bisogna tenerselo stretto".