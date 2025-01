Turchia, caos-rigore in Trabzonspor-Sivaspor: il portiere Cakir vuole batterlo, ma fa infuriare Manaj e gli gli avversari VIDEO

Middle East Images/AFP via Getty Images

Ancora un episodio di grande caos nel campionato turco e qualcosa di incredibile è andato in scena nel match che ha visto protagonisti Trabzonspor e Sivaspor. Sul risultato di 3-0 in favore dei padroni di casa, il portiere dei Karadeniz Firtinasi,ma questa richiesta ha letteralmente scatenato il caos in campo.Il match era infatti già ampiamente indirizzato, dato il punteggio di 3-0 e una ripresa iniziata ufficialmente soltanto da qualche minuto, e il gesto dell'estremo difensore è stato visto soltanto come una totale mancanza di rispetto da parte degli avversari, che hanno reagito e hanno generato una mini rissa davanti alla propria area di rigore.

Il pallone era stato preso dal centravanti del Trabzonspor,che lo aveva tenuto sotto la maglietta aspettando la conferma del Var al rigore concesso. In quegli attimi è arrivato Cakir che gli ha chiesto e ottenuto il pallone portandosi sul dischetto, ma ha scatenato la reazione degli ospiti che lo hanno preso d'assalto e gli hanno impedito di batterlo. Fra questi c'era l'ex-Inter Rej Manaj e alla fine il rigore è stato si concesso e calciato, ma proprio da Banza, ma che lo ha sbagliato lasciando la gara sul risultato parziale di 3-0.