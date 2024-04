'Tutto il calcio minuto per minuto' non andrà in onda sabato 27 aprile: ecco perché

41 minuti fa



Brutte notizie per gli appassionati del celebre programma “Tutto il calcio minuto per minuto”. Sabato 27 aprile infatti non andrà in onda a causa della protesta dei giornalisti Rai che scioperano contro il piano industriale che prevede la fusione della redazione sportiva del giornale Radio Rai con quella televisiva di RaiSport, coinvolgendo anche Gr Parlamento e Rai Parlamento. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.



LE PAROLE - “Togliere l’informazione sportiva a Radio Rai è un fatto epocale. Ciò che chiediamo è un confronto con l’azienda per capirne le motivazioni. Parliamo pure di sinergie, ma radio e tv viaggiano su binari paralleli. Non capiamo il senso di questo cambiamento, quindi se è proprio necessario quantomeno pretendiamo che ci venga spiegato il perché. I nostri diritti ci sono sempre stati garantiti, ha dichiarato Filippo Corsini, caporedattore centrale dello sport radiofonico.