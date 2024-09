Getty Images

Udinese-Como MOVIOLA LIVE: intervento al limite su Thauvin. Il Var assegna un rigore al Como

44 minuti fa



Di seguito i principali episodi da moviola di Udinese-Como, match valevole per la terza giornata di Serie A.



Udinese-Como

Prontera

Baccini – Rossi C.

Iv: Giua

Var: Pairetto

Avar: Chiffi



92' - Check per un tocco di mano in area da parte di Payero: Prontera va a rivedere e assegna il rigore per il Como.



64' - Intervento al limite di Perrone su Thauvin in area del Como. Il giocatore dell'Udinese si lamenta ma né arbitro né Var ritengono che il contatto sia da rigore.