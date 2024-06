Udinese, dopo Cannavaro saluta anche Balzaretti

e, dopo aver deciso di non confermare sulla panchina della prima squadra l’allenatore della salvezza all’ultima giornata dell’ultimo campionato, Fabio Cannavaro, e aver individuato nel tedesco Kosta Runjaic la soluzione per la prossima stagione, andrà a rivoluzionare pure l’area tecnica. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club friulano ha comunicato infatti l’addio del direttore sportivo Federico Balzaretti.A lui un grande grazie per l’entusiasmo con cui si è cimentato in questa avventura fin dal primo momento in cui ha messo piede a Udine. Balzaretti si è calato immediatamente nel ruolo con professionalità e a lui va il nostro più sincero ringraziamento per aver agito sentendosi sempre orgoglioso di far parte dell’Udinese”, recita la nota dell’Udinese.Queste invece le parole rilasciate da Federicoai canali ufficiali del club: “È stata una stagione difficile, sofferta, vissuta con emozione fino all’ultimo respiro, ma alla fine ce l’abbiamo fatta – ha commentato Balzaretti –Grazie dal più profondo del cuore ai tifosi e a tutta Udine per il supporto e la passione. Auguro a tutti un grande futuro”.La nuovapronta ad affrontare la stagione 2024/2025, che 15 anni dopo il suo addio da calciatore farà ritorno nelle vesti di direttore sportivo, coadiuvato da- che formalmente manterrà la carica che attualmente detiene per il Watford, l’altra società della famiglia Pozzo - per ogni aspetto legato alle trattative di mercato.