Udinese, Inler: "Con Solet ci siamo rinforzati. Bijol rimane? Certo"

Intervistato nel prepartita della sfida che l'Udinese affronterà in trasferta contro il Verona, il dt dei friulani, Gokhan Inler ha parlato sia a DAZN che a Sky delle prossime mosse di mercato del club parlando anche di Jaka Bijol, da tempo corteggiato da top club come Inter e Juventus anche in vista di questo mercato di gennaio."Come abbiamo detto: pensiamo partita dopo partita. Sappiamo che, con un successo, chiuderemmo l'andata nel migliore dei modi. Ogni partita però ha una sua storia: l'Hellas sta facendo molto bene, è una gara molto interessante".

"Con Solet, ci siamo rinforzati in difesa. Altri obiettivi? Chiaramente è ancora presto, ma oggi vogliamo concentrarci solo sulla partita"."Se Bijol rimane a Udine a gennaio? Certo"