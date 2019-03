Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, in gol questa sera nel ko contro la Juve, parla a Sky Sport: "Sono contento per il gol, ma purtroppo non ha portato risultati. Di fronte avevamo una squadra molto forte, ma l'approccio non è stato dei migliori, ci è mancata aggressività. Salvezza? Sappiamo che è una dura lotta, ma già domenica avremo un'altra gara difficile. Kean? E' un gran giocatore, che si allena con grandi campioni. Titolarità? Sono stato diverse settimane non al top della forma, è stato un brutto periodo anche per qualche acciacco fisico. Ora sto meglio e spero di tornare protagonista".