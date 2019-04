Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Udinese TV al termine della partita persa dai friulani per 1-0 contro la Roma.



Queste le sue parole: "Li abbiamo messi in difficoltà, abbiamo avuto diverse occasioni, è un peccato tornare a casa senza punti. Il rammarico è non aver fatto punti dopo un buon primo tempo, abbiamo preso due pali e non abbiamo fatto gol. Mercoledì sarà un'altra partita molto tosta, cercheremo di prendere contro di loro i punti persi oggi":