: fa una bella parata su Busio nella ripresa, ma non è perfetto sulla punizione di Nicolussi Caviglia e rimane inchiodato sul rigore del 3-2.: con il fallo da ultimo uomo su Oristanio indirizza negativamente la gara.: Bell'anticipo sul gol di Iker Bravo, si salva come spesso accade dietro.: svagato sul primo rigore, abbatte Pohjanpalo in area. (dal 64': spinge bene finché la squadra non crolla.: trova il primo gol in stagione con un gran destro, rimane in fiducia per il resto del match. (dal 79'

: la sua azione di contenimento scema con il passare dei minuti: è sua l'azione che dà il là al gol di Lovric, grande sfondamento per vie centrali.: Runjaic è ancora indeciso tra lui e Zemura a sinistra, non sarà questa la partita che gli toglierà il dubbio. (dal 63': tiene fede al suo cognome e registra il primo assist e il primo gol in campionato, con un gran bel destro dal limite. Iker molto bravo. (dal 55'para il tiro di Duncan e viene punito col calcio di rigore).

: niente di straordinario, ma riesce a rendersi pericoloso anche nel secondo tempo di nulla della sua squadra. (dal 79': occasione persa. La sua squadra dà l'impressione di non avere la cilindrata necessaria a tenere il ritmo della metà superiore di classifica. E ora il calendario inizia a farsi complicato.