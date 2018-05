A un mese esatto da Real Madrid-Juventus, arrivano le prime decisioni dell'Uefa sul burrascoso finale di gara e sul post partita. Come comunicato ufficialmente dall'organo di governo del calcio europeo, sono stati aperti due procedimenti nei confronti di Gigi Buffon: il primo per il cartellino rosso diretto ricevuto dall'arbitro Oliver per proteste dopo l'assegnazione del rigore alle Merengues nei minuti di recupero, il secondo per violazione dei principi generali di comportamento.



DECISIONE IL 31 MAGGIO - La posizione del portiere e capitano bianconero sarà discussa e valuta dalla commissione disciplinare dell'Uefa il prossimo 31 maggio, quando Buffon avrà già concluso ufficialmente la sua carriera con la Juve e potrebbe decidere di giocare soltanto un'ultima gara, il 4 giugno, nell'amichevole tra Italia e Olanda.