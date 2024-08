UFFICIALE, Pepe si ritira dal calcio giocato a 41 anni: il video di addio

Getty Images

L'ex difensore del Real Madrid e storico capitano del Portogallo,all'età di 41 anni. Il centrale ha reso nota la sua decisione, di appendere gli scarpini al chiodo, tramite un video - pubblicato sui propri canali social - che raffigura il portoghese con tutti i trofei vinti durante la sua gloriosa carriera. Questo il messaggio di addio: "Obrigado", che tradotto significa "Grazie".- Pepe inizia la propria carriera nel, club della sua città natale, in Brasile. Successivamente si trasferisce in Portogallo, dove milita nelfino alla stagione 2003/2004. Dal 2004, si trasferisce nel, club con cui vince per due volte la Primeira Liga, due volte la Coppa di Portogallo e una volta la Supercoppa portoghese, totalizzando complessivamente 88 presenze e 3 gol. La svolta della carriera, arriva il 10 luglio 2007, quando Pepe firma per il, per la cifra di 30 milioni di euro. Con i Blancosil classe 1983, colleziona ben 334 presenze in totale e conquista 3 campionati spagnoli, 2 Supercoppe di Spagna, 2 Coppe di Spagna, 3 Champions League, 2 Supercoppe UEFA e 2 Coppe del mondo per club. Dopo 10 anni al Real Madrid, Pepe si trasferisce in Turchia al, dove colleziona 52 presenze e 7 reti. L'8 gennaio 2019 il difensore torna alper concludere la carriera. Oggi (8 agosto 2024), invece, è arrivata ufficialmente la notizia del suo ritiro dal calcio giocato.

vanta anche una grande esperienza con la nazionale portoghese, con cui ha fatto il suo esordio nel 2008. Dopo essere diventato il punto fermo della difesa del, portando anche in alcune occasioni la fascia da capitano, il classe 1983 ha vinto l'Europeo nel 2016 e la UEFA Nations League nel 2018. I suoi numeri parlano di 141 presenze e 8 gol in tutte le competizioni con la maglia del Portogallo.