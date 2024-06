Ufficiale: quasi 30mila euro di multa alla Croazia per il comportamento dei tifosi contro l'Albania

AFP via Getty Images

Laha comunicato ufficialmente di aver ricevuto unain seguito al comportamento dei suoi sostenitori il 19 giugno ad Amburgo, in occasione della gara della seconda giornata del gruppo B di Euro 2024 contro l'Albania:"La Federcalcio croata è stata multata di 28.000 euro per aver acceso torce (17.500 euro) e lanciato oggetti (10.500 euro) da parte di alcuni tifosi croati durante la partita Croazia-Albania, giocata il 19 giugno ad Amburgo. La Federcalcio croata ringrazia i tifosi croati per il loro eccellente sostegno e li invita ancora una volta ad astenersi dall'accendere e dal lanciare razzi".

Domani la Croazia sarà avversaria dell'Italia, che deve necessariamente battere se vuole qualificarsi direttamente agli ottavi di finale del torneo dopo una sconfitta contro la Spagna e un pareggio per 2-2 maturato all'ultimo nella partita che è costata la multa di cui sopra.