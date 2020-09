La Corte Federale d’Appello ha respinto i ricorsi di Picerno e Bitonto per il processo di illecito sportivo relativo alla gara Picerno-Bitonto del 5-5-2019. Confermata dunque la sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale che ha tolto la Serie C sia al Bitonto (penalizzato di 5 punti con relativa perdita della promozione in Serie C nello scorso campionato) sia al Picerno, retrocesso all’ultimo posto dealla classifica. Il Foggia è dunque ufficialmente in Serie C.