L’ex centrocampista della Juventus Mohamed Sissoko parla ai microfoni di TuttoJuve.com: “Se la Juventus non supera il turno di Champions con il Lione, Sarri a tuo parere rimarrà alla guida dei bianconeri? Per me no, perché Agnelli ha l'ambizione di voler andare in fondo alla Champions League. E' vero che Sarri ha vinto il nono scudetto di fila, ma a mio parere il presidente vorrà ancora di più di questo".