Luciano Spalletti non aveva apprezzato il modo in cui i suoi hanno gestito i minuti succesivi al gol subito contro il Parma. Il tecnico toscano era stato chiaro e oggi può ritenersi soddisfatto vista la risposta data dai suoi uomini nel corso delle sfide contro Tottenham e Sampdoria. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Last but not least, l’Inter. E Luciano Spalletti, l’uomo che allunga le giornate e le partite, l’ora legale fissa al polsino perché val la pena gustarsi tutto fino alla fine. Presente quando il protagonista della nostra storia si imbufaliva – storia della scorsa settimana, post sconfitta con il Parma – più per la lucidità smarrita dopo il gol di Dimarco che per i primi 70 minuti? Ecco, se cercavate un senso a quelle dichiarazioni, potete trovarlo in Tottenham e Sampdoria: non è un caso che le due vittorie in volata siano arrivate dopo la ramanzina dell’allenatore ai suoi giocatori per il finale mal gestito col Parma”.