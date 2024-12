Getty Images

Un match delicatissimo non solo per la posta in palio, ma anche per il futuro delle due società in Bundesliga, visto che la formazione della Capitale si trova con soli 6 punti di vantaggio sulla zona playout/retrocessione, mentre la squadra ospite ha portato a casa solamente due pareggi in tutto il campionato.e un rigore cancellato dal VAR in favore dell'Union. Ma ciò non è bastato per fermare la voglia di fare risultato del Bochum, andato in vantaggio con Sissoko al 23’, prima di farsi riprendere al 33’ da Hollerbach. Tuttavia,

Sulla situazione di 1-1, con il Bochum in 10 e disperatamente alla ricerca del terzo punto in campionato,(venendo ammonito dall'arbitro Petersen). Immediati i soccorsi nei suoi confronti e partita che, nel recupero, è stata fermata e poi interrotta, con i giocatori che, insieme alla direzione di gara, si sono diretti verso gli spogliatoi in attesa di comunicazioni. La sfida è poi ripresa dopo circa 20 minuti ed è terminata sul risultato di 1-1.

Scene a cui mai vorremmo assistere e che ricordano quanto accaduto a Nelson Dida, colpito da un fumogeno durante un derby di Champions League fra Milan e Inter del lontano 12 aprile 2005.