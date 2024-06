Uruguay-Bolivia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Dopo la vittoria per 3-1 su Panama all'esordio in Copa America, l'prosegue il suo cammino nel gruppo C affrontando la Bolivia, sconfitta alla prima uscita per 2-0 dai padroni di casa degli. Una vittoria degli uomini di Bielsa potrebbe portare ad uno scontro per il primo posto all'ultima giornata proprio contro gli USA.: Uruguay-Bolivia: venerdì 28 giugno 2024: 3:00 italiane: Sportitalia, Mola: siti e app di Sportitalia e MolaUruguay-Bolivia sarà visibile in diretta tv su Sportitalia e scaricando l'app di Mola su una smart tv compatibile. Entrambe le soluzioni sono disponibili anche in streaming.

: Rochet; Nandez, R. Araujo, Gimenez, Olivera; Bentancur, Ugarte; Pellistri, Valverde, De Arrascaeta; Darwin Nunez. Ct. Bielsa.: Lampe; Je. Sagredo, Jo. Sagredo, Quinteros, Rocha; Justiniano, Sauchedo; Vaca, Terceros, Chavez; Algaranaz. Ct. Zago.