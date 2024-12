Getty Images

Valencia ultimo nella Liga dopo il ko da Ronaldo: Baraja a rischio esonero

Cristian Giudici

30 minuti fa



Il Valencia perde 1-0 sul campo del Valladolid nell'anticipo della 17esima giornata di campionato nella Liga spagnola. Decide un gol di Anuar al 17' su assist di Marcos Andre.



Al 78' i padroni di casa restano in dieci uomini per l'espulsione di Latasa, ma riescono a difendere il vantaggio fino al triplice fischio finale dell'arbitro Ortiz.



Grazie a questa vittoria la squadra del presidente Ronaldo il Fenomeno sale a 12 punti in classifica lasciando l'ultimo posto proprio al Valencia, fermo a quota 10 anche se con 2 partite giocate in meno.



Il Valencia sta valutando la possibilità di cambiare allenatore, con l'attuale tecnico Ruben Baraja (ex centrocampista) a rischio esonero.