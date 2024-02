Van Persie è pronto a diventare allenatore: studia da Ten Hag a Manchester

L'ex attaccante olandese Robin Van Persie, leggendario bomber di Arsenal e Manchester United, ha scelto proprio il centro sportivo dei Red Devils per completare il suo percorso da apprendista allenatore. Il connazionale Erik ten Hag, contestato manager dello United, ha accettato di buon grado di far fare esperienza a Carrington all'Olandese Volante, come veniva chiamato Van Persie in carriera. Una volta ottenuto il patentino UEFA A, per l'ex Feyenoord si apriranno le porte della carriera in panchina nelle prime squadre, dato che attualmente allena la primavera del club olandese in cui ha militato. .



GIORNI DI STUDIO - The Athletic riporta che Van Persie, quasi 400 partite in Inghilterra e quasi 200 gol, media semplice semplice di circa un gol ogni due gare, osserverà gli allenamenti del Manchester United e parteciperà a delle sedute teoriche faccia a faccia con Ten Hag, con cui sarà sempre a stretto contatto nei prossimi giorni.