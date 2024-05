Vardy: 'Io al Como? Vedremo...'

48 minuti fa



Dopo il pareggio 1-1 contro il Cosenza, al Sinigaglia è scattata la festa. Il Como è tornato in Serie A dopo 21 anni. Ad assistere alla gara, oltre all'azionista Thierry Henry, c'era anche l'attaccante del Leicester, Jamie Vardy, fresco di ritorno in Premier League con le Foxes.



IL FUTURO - Intervistato da Sky Sport, ha detto, ridendo: "Perchè sono qui? Non lo so. No sto scherzando. Ho sempre voluto venire a vedere una partita qui e per fortuna ho visto il Como venire promosso. Vedere una promozione è sempre bello. Sono contento per Dennis Wise e per la squadra. Ora dipenderà dai colpi che faranno in Serie A. Io al Como? Sto invecchiando, sono vecchio. Chi lo sa, vedremo".