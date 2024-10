Getty Images

affronta il Venezia allo stadio Penzo. L'Atalanta vuole ripartire dalle pesanti goleade inflitte allo Shakhtar (3-0 in Champions) e al Genoa (5-1 in casa) prima della sosta, grazie anche al capocannoniere di Serie A Mateo Retegui, cannoniere anche in Nazionale.cerca l'inversione di rotta proprio contro i bergamaschi.

Partita: Venezia-Atalanta

Venezia-Atalanta Data : domenica 20 ottobre 2024

: domenica 20 ottobre 2024 Orario: 15.00

15.00 Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. E. Di Francesco.Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All. G. Gasperini.Una crisi nera attraversa il Venezia, che cercherà di appoggiarsi all'esperto goleadorper risalire la classifica. Preoccupano però i gol presi nel finale, dove serve più attenzione. Il centrocampistatitolare sicuro, invita i suoi alla cautela negli uno contro uno. Non saranno probabilmente in campo dal 1'il cui rientro potrebbe riportare freschezza e solidità anche nella ripresa, Altare e ovviamente Bjarkason, out da inizio stagione dopo l'operazione per ernia bilaterale.

Mister Gasperini invece potrebbe dare fiducia a Samardzic e De Ketelaere, considerato cheavrà solo due sedute sulle gambe con i compagni dopo il rientro tardivo dalla Nigeria e la mancata partita giocata con la Libia. In difesa restano aperti i punti di domanda suLa sfida fra Venezia e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da DAZN dalle 14.30 di domenica 20 ottobre Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv, avendo accesso all’incontro tramite abbonamento.

Sarà visibile in streaming su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.La telecronaca su Dazn è stata affidata a Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.