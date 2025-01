Venezia: chi è Cheick Condé, il rinforzo per il centrocampo di Di Francesco

Getty Images

Arriva dalla Svizzera, ma è senegalese, e ha 24 anni il nuovo centrocampista del Venezia:ha svolto le visite mediche con il club lagunare e si appresta a fare il suo esordio in Serie A nella seconda parte della stagione 2024-25.- L'affare era già stato esplorato in estate, ma si era arenato di fronte alla richiesta dello Zurigo di 4 milioni, distante dall'offerta del Venezia di prestito con opzione di riscatto. Adesso invece la quadra è stata trovata.Condé aveva un contratto fino al 2027 con gli svizzeri, con i quali ha accumulato ino all'inizio del nuovo anno 14 presenze e un assist. Si tratta di un centrocampista difensivo, uno schermo davanti alla difesa alto 1,85. E' cresciuto calcisticamente in Repubblica Ceca, nel Taborsko e poi tra Fastav e Trinity di Zilina.

Il centrocampo del Venezia si regge su Nicolussi Caviglia e sulle sue geometrie, ma nella prima metà di campionato Duncan e Andersen non hanno saputo proteggere bene l'ex Juve. Per quel che riguarda Condé, sarà da valutare il suo impatto, ma ha tutte le caratteristiche per essere il guardiano della difesa arancioneroverde. Con le aste a mercato chiuso, si avranno alcune settimane per vederlo all'opera.