Venezia, Di Francesco: "Ecco come vedo Nicolussi Caviglia"

Getty Images

, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina."Se parla di sistema di gioco, beh lui lo vedo giocare nella mediana a due - riporta TMW -, per cui non cambia molto, ma penso che ci farà gran comodo come soluzione in più a centrocampo"."Un dubbio ce l'ho, me lo tengo"."Dopo la sosta sicuramente".

"Non parlo di mercato, ma sicuramente non ci sono bocciature. Haps è entrato bene anche se sotto porta poteva fare anche meglio, ci tornerà utile a partire dalla Fiorentina, valuterò se farlo giocare dall'inizio".