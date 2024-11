Venezia, Di Francesco polemico: "Fallo di mano non così evidente, arbitraggio più dall'altra parte"

AFP via Getty Images

Ilè uscito sconfitto per 0-1 dalla complicata trasferta di San Siro con l', anche se nel finale di gara gli ospiti erano riusciti a trovare il gol del pari allo scadere. La rete era, poi, stata annullata dal VAR per un fallo di mano di Sverko. Un episodio che ha suscitato tante polemiche, con misterche nel post gara - ai microfoni di DAZN - ha commentato così l'episodio del gol annullato:"Non penso che sia stato così evidente, ma se il regolamento dice questo non voglio nemmeno stare a discutere.. Io non credo che ci sia un fallo proprio evidente, ma non voglio discutere di questo". Queste le altre dichiarazioni:

- "Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché abbiamo rischiato ma abbiamo comunque creato.. Sono orgoglioso dei ragazzi che hanno messo in difficoltà l'Inter. Ci teniamo l'ottima gara, peccato per il risultato".- ", non basta essere bravi per provare a chiuderli. Ci può stare quando fai una gara del genere, cercando di stare dall'altra parte. Abbiamo preso gol quando eravamo schierati benissimo. Un insieme di cose da far meglio. Ma: nel primo tempo buona gara con timidezza, nella gestione e nell'approccio molto meglio nel secondo tempo".

- "Ha la tranquillità del giovane,al di là delle parate. Ha dato serenità e sicurezza fino alla fine, anche nella gestione con i piedi. A volte si ha fretta, lui sta interpretando il lavoro della squadra.".