Venezia, Di Francesco: "Mercato? Dobbiamo intervenire in difesa"

AFP via Getty Images

L'allenatore delEusebioè intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio contro il Parma. Ecco le dichiarazioni:- "su un'ingenuità. Inviterei tutti a guardare la formazione che è scesa in campo, non avevamo sostituzioni, abbiamo messo dei terzini a fare i braccetti. Posso solo fare i complimenti a questi ragazzi, che hanno fatto una prova di sacrificio. Ottimo primo tempo, mi aspettavo un calo nella ripresa. Ma il peccato è esserci complicati la gara da soli, bisognava reggere i primi dieci minuti della ripresa".

- "Stiamo lavorando con il direttore Antonelli,, è rimasto solo Idzes. Serve qualcosa in quella zona, abbiamo perso anche Sverko rispetto alla gara contro l'Inter. Son soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi, il mercato è parte del momento. Non ci sta aiutando con giocatori come Candela, in procinto di lasciare ma oggi titolare".- "Come ha calciato Hernani! E' illegale calciare così da lontano. Non era facile calciare così e nemmeno parare, è stata la parata più difficile. Gli altri sono interventi da portiere attento che riesce a dare serenità al reparto. Ora rispetto all'inizio grazie alla fiducia. Gli auguro il meglio ma deve continuare a lavorare con grande umiltà".