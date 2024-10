Getty Images

: non può fare molto sui gol subiti, nella ripresa quasi spettatore non pagante.: traballa tantissimo nel primo tempo.: si vede che prima di lui ci sono Sverko e Idzes. (dall'80': da terzo di difesa soffre un po', ma nel complesso si fa apprezzare per l'applicazione.: non la sua migliore partita quest'anno. (dal 46': si divora un gol clamoroso in avvio di ripresa, ma è lui a ottenere il rigore della vittoria.: in difficoltà nel primo tempo, ma la perla su punizione nel secondo ha un peso incalcolabile nell'economia del risultato finale. (dal 73'

: coltellino svizzero confermato dopo il gol di Monza. Altra buona prova.: un solo tiro che Okoye blocca senza troppi affanni. (dal 46': iradiddio. Subito un assist sprecato per Duncan, poi fa espellere Touré. Impatto clamoroso): sempre attivo, sempre positivo. Solo Okoye gli nega la gioia personale. (dal 73': glaciale dal dischetto come le temperature nella sua terra natia.: si era messa male, ma la mossa Oristanio ha stravolto la gara. Tre punti che valgono oro.