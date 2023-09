Quattro gol in otto partite nel 2023/24, 19 in 38 nel 2022/23. Non serve avere grande dimestichezza con la matematica per calcolare la media gol di Joel Pohjanpalo col Venezia. Una statistica semplice e poesia: 0,5 gol per partita, uno ogni due. Numeri che testimoniano la centralità del centravanti islandese nella squadra di Paolo Vanoli, che dal suo arrivo quasi un anno fa è riuscito a portare una squadra che sembrava svuotata dalla retrocessione della stagione precedente in una delle migliori del campionato di Serie B. E che anche in questo inizio di stagione si sta godendo il suo bomber venuto dal Nord, dopo un'estate in cui il rischio di perderlo c'è stato eccome.



TRA MLS E A - Tanti club si sono infatti informati su Pohjanpalo, visto il rendimento e il carattere da leader dimostrato al suo primo anno in Italia. Soprattutto in Mls ci sono state delle società pronte a portare il classe '94 in America. Un "no" deciso quello del club arancioneroverde, che ha risposto così anche ai sondaggi arrivati dalla Serie A (Monza in prima fila) durante gli ultimi mesi. La casa di Joel è la laguna, il luogo che ha conquistato anche il cuore dell'ex Bayer Leverkusen, che ha da un paio di settimane rinnovato il suo contratto fino al 2027, in mezzo alla sua gente, con una clausola rescissoria. Un messaggio che il Venezia ha mandato forte e chiaro a chi ha messo gli occhi sulla sua stella.