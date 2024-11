Getty Images

Verona, Belahyane titolare all'ultimo al posto di Dani Silva: cos'è successo

26 minuti fa



Cambio dell'ultimo minuto in casa Verona. A pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Cagliari - valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A - il centrocampista Dani Silva ha accusato un problema fisico che lo costringe a dover partire dalla panchina, diversamente da quanto aveva deciso inizialmente mister Paolo Zanetti.



Al posto del portoghese partirà dal primo minuto il classe 2004 Reda Belahyane, che non figurava nell'undici di partenza.