Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia: "Scontro salvezza? Questa è la terza partita della settimana, sarà una sfida importante perché arriva in un momento impostante della stagione. Dobbiamo affrontare tutte le partite allo stesso modo, indipendentemente dall'avversario che affrontiamo".



SUL BRESCIA - "Possiamo affrontarlo con grande determinazione, è una squadra con ottimi valori tecnici, e quindi da non sottovalutare".



SULLA CONDIZIONE FISICA - "È ottimale: i dati in nostro possesso indicano che la squadra sta bene. Se mi sarebbe piaciuto allenare Balotelli? Sono contento dei miei ragazzi e orgoglioso di quanto stanno facendo".



SU TONALI - "Il Brescia è un'ottima squadra con giocatori importanti: non c'è solo Tonali".



SU STEPINSKI - "A Parma ha fatto una buona prestazione. Ha molta voglia di migliorare".



SU VELOSO - "Ha recuperato pienamente".