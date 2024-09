Verona, le pagelle di CM: Tchatchoua ha le ali, Tengstedt fa solo il gol

Getty Images

: tanti brividi lungo la schiena, a cominciare dalla traversa di Vasquez e passando per i tentativi di Messias, ma di fatto nessun intervento degno di nota.: sembra avere una buona verve eppure dalla sua parte il Verona spinge molto poco. Ma quando ha la palla giusta non si fa pregare nel punire l'incertezza di Gollini.si occupa di Pinamonti costringendolo a girare al largo dall'area veronese.: Vitinha gli sguscia via come un'anguilla dalle mani. Almeno finché ha benzina. Lui se la cava con le cattive e con un pizzico di esperienza.

bene in fase offensiva, meno quando deve contenere, soprattutto con Messias.salva i suoi in avvio murando Messias a un passo dalla linea di porta. Il vero contributo lo dà però recuperando quantità industriali di palloni.(dal 42' st: corre ovunque e tampona chiunque. Diga fondamentale davanti alla difesa.: saggia i riflessi di Gollini sul finire del primo tempo, poi rischia il rosso per un pestone prima promesso e poi recapitato a Vogliacco. Ayroldi lo grazia.(dal 16' st: abile nel dare manforte alla squadra nel gestire il doppio vantaggio).

: mette la sua qualità al servizio del collettivo, senza eccedere in particolari squilli.(dal 16' stcontribuisce a dare sostanza alle ripartenze del Verona)grande ex dell'incontro, conferma di avere dimestichezza con il prato del Ferraris dando il via all'azione che porta al vantaggio veronese e creando problemi ogni volta che ne ha possibilità.preferito a Mosquera al centro dell'attacco scaligero fa di tutto per farlo rimpiangere. Peraltro assecondato dai compagni che lo cercano poco o nulla. Freddo comunque dagli 11 metri nel realizzare il rigore del raddoppio.

(dal 28' st: trova praterie nell'ormai allungata difesa genoana ma non riesce ad approfittarne per lasciare il segno)il suo Verona trema in più occasioni ma come un pugile lucido e cinico incassa i colpi senza crollare e alla prima opportunità va a far male. Alla seconda, poi, assesta il KO. Arriva alla sosta con sei punti in tre partite. Mica male, soprattutto alla luce di un calendario tutt'altro che agevole.