Verona, le pagelle di CM: Tchatchoua la riacciuffa. Male Belahyane

Getty Images

Montipò 6,5: sul gol subito poteva davvero poco. Per il resto si dimostra attento ed efficace nelle parate.Daniliuc 6: qualche errore di misura soprattutto nel primo tempo.Coppola 5,5: sfortunato in occasione del gol, ma soffre soprattutto la presenza fisica di Pojanpalo.Ghilardi 6,5: una gara non sempre pulita, ma efficace. Si fa vedere anche in fase offensiva.Tchatchoua 7,5: si riscatta nettamente dall'ultima partita contro la Lazio. Corre e lotta fino al 90', trovando anche un gol davvero importante e non estremamente facile.Serdar 7: si inserisce con continuità tra le linee avversarie, andando alla conclusione più di una volta in modo pericoloso.

Belahyane 5: una partita insufficiente in tutti gli aspetti. Lento e macchinoso nelle letture, in occasione del gol subito resta praticamente immobile.Bradaric 6: poteva fare sicuramente meglio, magari rischiando di più la giocata.(dal 18' s.t. Mosquera 6,5: un impatto positivo sulla gara. Entra e grazie ad una sua falcata il Verona trova il pareggio.)Suslov 6,5: gli è mancata soprattutto l'ultima giocata. Si è proposto in avanti con continuità, ma poco preciso in area di rigore avversaria.(dal 37' s.t. Lazovic: s.v.)Sarr 6,5: buona corsa e utile sia in fase offensiva che in fase di ripiegamento.

(dal 37' s.. Livramento: s.v.)Tengstedt 6: riceve un brutto colto che lo costringe ad abbandonare il campo. Per il resto una gara senza troppi lampi di genio.(40' p.t. Kastanos 6,5: gioca bene di sponda, aprendo gli spazi per i compagni.)All. Zanetti.6: Verona che grazie al suo carattere riesce a riacciuffare il risultato. Cambi fatti forse troppo in ritardo e alcune scelte iniziali da rivedere.