Dietro alla scelta di Verratti di comprare un'isola sul metaverso - è il primo calciatore al mondo a farlo, QUI la nostra intervista - c'è l'intermediazione di Gian Luca Comandini, massimo esperto di blockchain e nft in Italia e consulente di molti personaggi pubblici: "Pochi anni fa la blockchain ci ha dato segnali di una rivoluzione nel mondo che conosciamo - ha detto l'esperto - ora il metaverso, che è una delle sue applicazioni, ci sta facendo capire il trend per i prossimi vent'anni; non soltanto da un punto di vista ludico".- "Marco è ufficialmentee che guarda al futuro. Sono onorato che mi abbia scelto per salire a bordo, ci sarà da divertirsi!"