Vincenzo Montella ha scritto una pagina, seppur non esaltante, della storia del Siviglia. Un club capace di vincere 5 Europa League in 12 anni e che può contare su una tifoseria molto calda e sempre vicina alla squadra.Dopo l'impresa dell'Old Trafford del 13 marzo, infatti, gli andalusi non hanno più vinto, collezionando cinque sconfitte e quattro pareggi. Nella sua avventura spagnola, l'ex allenatore del Milan ha diretto Banega e compagni in 28 partite, con un bilancio di 11 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. C'è chi come Fernando ricorda la finale di coppa del Re conquistata, a chi come