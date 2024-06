AFP/Getty Images

Mai banale Arturo, ex centrocampista di. Il cileno, nel corso di un'intervista rilasciata a Davoo Xeneize Plus, ha parlato del suo periodo in bianconero: "Io, Pogba, Pirlo e Marchisio abbiamo composto il centrocampo più forte della storia del calcio, il migliore in cui abbia giocato. Xavi, Busquets e Iniesta contro di noi soffrivano. Erano diversi: tecnicamente erano spettacolari, ma non tiravano calci, né lottavano per terra. Se non fosse stato per Messi avremmo vinto la Champions League. Quella Juventus era da Triplete, è stato l'anno più bello della mia vita, ho vinto anche la Copa America con il Cile".

"Ha imparato molto da me. Quando arrivò, era tecnicamente bravo, ma gli mancava tocco. Allora un giorno, è venuto da me e Renato Augusto e gli abbiamo spiegato come si gioca, lo abbiamo aiutato molto".