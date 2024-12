Vlahovic, pace fatta con i tifosi: applausi dalla curva prima di Juventus-Cagliari

AFP via Getty Images

Dopo la contestazione per il pareggio contro il Venezia nell'ultima partita di campionato, nel pre gara di Coppa Italia contro il Cagliari i tifosi della Juventus hanno smorzato la tensione.e che ha fatto discutere molto nei giorni successivi alla partita; poi, rientrando negli spogliatoi, l'attaccante serbo aveva rivolto un pollice in su verso la curva ma gli animi erano tutt'altro che sereno.- Oggi, però, sembra tornata un po' di tranquillità. Prima dell'inizio della partita col Cagliari fuori dallo Stadium è stato esposto uno striscione: "che sui social aveva commentato così quel confronto con i tifosi: "Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire UNITI tutti insieme". L'obiettivo era quello di spegnere ogni tensione e oggi i tifosi hanno accettato la richiesta.

Il messaggio della Curva Sud prima di #JuveCagliari pic.twitter.com/8EpDkzBGH5 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) December 17, 2024

- Si riparte insieme, uniti. Dalle parole ai fatti: al momento del riscaldamento dei giocatori di Thiago Motta. Un segnale importante, che riporta il sorriso sul volto dell'ex Fiorentina.