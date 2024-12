Vlahovic risponde a tutti, Haaland compreso: tanto criticato, ma i numeri sono dalla sua parte

Per una volta, ecco,. O almeno per un paio di giorni, vedremo poi cosa succederà con il Venezia. Si goda il momento, Dusan. Per sé e per la. Il gol che fa alè uno di quelli pesanti, e la reazione poco dopo è stata un sospirone di sollievo. Lo allontana dalla responsabilità costante di decidere, quella che sta allenando più di ogni altro fondamentale. "Un po' di fortuna, ma l'importante è che sia entrata", la spiegazione sulla rete. Evidentemente è stato aiutato da Ederson.

Ecco, risposte. La più importante è stata il gol. Quella successiva non è stata da meno: "Non è possibile che ogni volta dobbiamo aspettarci uno schiaffo per iniziare a giocare, ai ragazzi ho detto che potevamo farlo anche dal primo minuto", le sue parole a Prime Video.Altra parolina che spesso non è associata al suo spessore. Eppure nella gara di ieri, così come a Lipsia - ossia le due partite più importanti finora disputate dalla Juve di Motta - c'è stato il suo zampino.

Nessuno si sarebbe aspettato che Vlahovic potesse vincere la partita nella partita con Erling. Invece l'ha fatto. Quando gliel'ha fatto notare Luca Toni,, dimostrando di aver imparato una nuova lezione di comunicazione: ha parlato del risultato e degli effetti che potrà avere sul prosieguo. La testa è solo lì e non può andare altrove. Nei numeri, in realtà sono lì: il norvegese è a quota 5 reti, il serbo è quattro. Hanno la stessa media, perché Vlahovic ha un gettone in meno, e nonostante questo domina nel gioco collettivo: ha 1 assist, ha 0.46 di xA (contro lo 0.12 dell'altro), 2 grandi chances create e più cross e più lanci lunghi. Pure sui duelli, vince Vlahovic. Sapete cosa cambia? I gol attesi, che dipendono pure dalla squadra: Vlahovic ha 2.57 opportunità a partita, Haaland è a 6.83. Quando si dice "contesto"...