Weah è arrivato, dopo le visite mediche, le firme e lo shooting fotografico non resterà altro da fare che aspettare l'annuncio ufficiale, atteso per sabato salvo cambi di programma. Quello dell'esterno americano dal Lille è il primo vero acquisto del mercato bianconero, con la Juve che ha sciolto i nodi ritenuti prioritari in questa fase: con Weah ha trovato l'erede di Cuadrado, prima c'è stata la cessione di Kulusevski, il riscatto di Milik, soprattutto il rinnovo di Rabiot. E ora il mercato deve entrare nel vivo: quali saranno le prossime mosse? Scopri tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice.