Yerry Mina, difensore della Colombia e del Barcellona, parla alla rivista Bocas dei mesi difficili in blaugrana: "Ho pensato a molte cose, ho pensato che era finita. Mi sentivo così male che Paulinho e Coutinho mi incoraggiavano costantemente. Mi dicevano: 'Calmati, andrà tutto bene'. Capisco che ci sono alcuni giocatori spettacolari, ma volevo avere un po' di spazio. Ma non è successo e i pochi minuti che ho giocato non sono stati buoni. Pensavo che tutto stesse andando a pezzi".



SUL PREZZO - "11,8 milioni il prezzo giusto? Forse sì, forse no. La verità è che il mio sogno era andare al Barcellona. Potevo andare altrove: mi voleva il Borussia Dortmund e anche altre squadre tedesche, mi volevano in Italia e in Inghilterra, però volevo andare al Barcellona e non mi pento della scelta fatta perché ho imparato molto e sono migliorato come persona e come giocatore".