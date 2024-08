Juventus-Yildiz, frenata sul rinnovo: c'è distanza tra richiesta e offerta

Non è una grana, non è una gatta da pelare. Ma sì, è una situazione alla quale prestare la massima attenzione.Ad oggi però non c'è una reale connessione per quanto riguarda lo status del giocatore all'interno della rosa bianconera. Per capirci: non si trovano con gli accordi economici, con la richiesta del calciatore e la proposta formulata dalla stessa. La fase di stallo, inevitabilmente, si ripercuote pure sulle scelte extra campo legate al calciatore: ecco perché non è ancora arrivata l'investitura ufficiale, ecco perché l'abbiamo visto con lacontro il

Non ci sono dubbi sul talento di, semmai questi avanzano sulla. I bianconeri offrono un ingaggio di circadi euro, mentre gli agenti di Kenan vorrebbero spingere le cifre più in alto. La distanza aumenta il lavoro, soprattutto diplomatico. Da un lato la Juve continua a confermare tutte le buonissime intenzioni sul ragazzo, sia legate al campo -sarà al centro del progetto-, sia legate alle sfere più distanti, come i discorsi di marketing. Dall'altro lato (legittimamente) i rappresentanti dell'attaccante turco provano a massimizzare l'atto di fiducia bianconera.

Importante sottolinearlo:Yildiz vuole la Juventus e la Juventus vuole che Yildiz brilli più di prima. Al momento, il classe 2005 guadagna circafigli dell'ultimo accordo trovato con la dirigenza capeggiata da Cristiano Giuntoli. Le parti si erano date appuntamento all'estate per ridiscuterne, nel mezzo del discorso era finita prevalentementeche la nuova guida tecnica avrebbe attribuito a Kenan.. Ed elevate oggi sono pure le richieste dell'entourage di Yildiz, pronto a fare il proprio gioco. Già a partire dai prossimi giorni possono arrivare novità importanti, ma non è escluso - anzi - che le parti possano andare avanti per un po' e provare a lavorare ai fianchi delle difficoltà. Con ogni probabilità, l'accordo può arrivare a campionato già iniziato...