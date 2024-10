Inter, Inzaghi: "Potrei impiegare Zielinski davanti alla difesa. Lanciare i giovani? A me è servita la gavetta"

Alla vigilia della sfida di Champions contro lo Young Boys, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.



Arrivate con tanti infortuni, che rischi ci sono? Potreste pensare già alla Juventus?

“Non deve esserci il pensiero della Juventus, ragioniamo partita dopo partita e adesso c’è lo Young Boys, domenica hanno vinto e bisogna fare molta attenzione”.



Ha avuto problemi nelle rotazioni per via degli infortuni, è cambiata la logica delle rotazioni? Zielinski sta bene

“C’è stato un problema traumatico per Asllani, poi Calha con il problema domenica. Le rotazioni a centrocampo sono limitate. Zielinski si è allenato bene ma vediamo oggi. Le sensazioni sono buone”.

Bastoni gioca dall’inizio?

“Sto valutando sia per lui che per Dimarco perché hanno giocato tre partite consecutive. Sul sintetico cambia, non è uguale ed è per questo che ci alleniamo qui oggi. Dobbiamo abituarci in poco tempo, prestare attenzione al campo”.“È difficile capire, ma sono 4 anni che alleno l’Onter e da 4 anni vinciamo a Roma. Prima accadeva meno. Nel primo tempo dello scorso anno avevamo sofferto di più. Io ho fatto i complimenti ai miei anche per come si era messa, hanno dimostrato cuore. Poi se si pensa che a Roma si debba vincere con 4 gol di scarto, allora è difficile. Siamo all’inizio di queste sette partite in 20 giorni e bisogna risolvere in fretta le problematiche incontrate finora”.

“I ragazzi devono metterci del loro, per quanto riguarda la mia carriera da calciatore e quella di mio fratello, prima di giocare abbiamo fatto la gavetta in lega pro. Io sono poi arrivato subito in A. A Roma ne ho lanciati tanti, qui di meno, ma sta a loro dimostrare e quelli che oggi sono con noi lo meritano”“Sono molto contento di Barella in quella posizione, domani uno tra lui e Zielinski giocherà lì perché servono certe caratteristiche. Sicuramente giocherà Frattesi, per gli altri si vedrà”.

“Adesso si allena molto di più con noi, l’ho voluto fortemente e posso solo parlarne bene perché oltre che a essere un grandissimo portiere è anche un grande uomo".