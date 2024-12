Young Boys, tutti con Meschack Elia: perde un figlio prima della partita, minuto di silenzio e maglia per lui

"La famiglia dello Young Boys è scioccata ed esprime ancora una volta le sue più sentite condoglianze aaugurando a lui e alla sua famiglia forza e fiducia. Daremo a Meschack tutto il nostro supporto e guida in questi tempi difficili".Questo il messaggio del club svizzero, affrontato e battuto in questa edizione della Champions League da Inter e Atalanta, prima del calcio d'inizio della gara contro lo Stoccarda.

Łukasz Łakomy of Young Boys dedicated his goal to teammate Meschak Elia, who lost his son yesterday to a brief illness pic.twitter.com/51sAwmlVPb