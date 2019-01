La Gazzetta dello Sport spiega come l'Inter, impantanata negli ultimi deludenti risultati, si affidi al proprio bomber, Mauro Icardi, per provare ad uscire dalla crisi e superare questo turno di Coppa Italia.



“Con quella fascia un po’ così: altro che faccia, la canzone diceva altro, non fatevi ingannare. Con quella fascia al braccio Mauro Icardi prova a volare oltre «le beghe», copyright Luciano Spalletti. Se si va oltre la retorica, il finale della storia è sempre lo stesso: a chi lo chiedi il trofeo che insegue Zhang, se non a lui? Icardi è l’avamposto di un club che insegue qualcosa da alzare da otto stagioni: non vince più niente l’Inter, non ha vinto niente Maurito. E la Coppa Italia è la via più breve: quattro partite, la prima stasera. Forse la più difficile, dentro le beghe di cui sopra, dentro uno spogliatoio che mostra qualche crepa e che Spalletti ora prova a ridipingere per bene”.