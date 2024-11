Abraham convocato per Monza-Milan: torna a disposizione grazie a un tutore per la spalla

Getty Images

Buone notizie per Paulo Fonseca dall’infermeria. Il tecnico portoghese ritrova in vista della trasferta di Monza Tammy Abraham. L’attaccante inglese si era infortunato alla spalla destra in occasione della sfida casalinga contro l’Udinese del 19 ottobre scorso e ha saltato le sfide contro Club Bruges e Napoli.



Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Abraham ha bruciato le tappe e anticipato i tempi del rientro grazie ad uno speciale tutore per la spalla destra che gli consentirà di essere a disposizione nella sfida di questa sera all’U-Power Stadium.