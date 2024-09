Adani: "Fonseca come Uma Thurman in Kill Bill, anche lui..."

AFP via Getty Images

, ex difensore e attuale commentatore per la Rai e sui social, nel suo intervento sul canale Twitch Vivaelfutbolreal parla dell'allenare del, reduce dalla vittoria nel derby contro l'Inter: "Alla faccia degli scettici, dei giornalisti che lo avevano. Era finito prima di iniziare il derby, alla vigilia, questo era il clima attorno a lui a livello mediatico. Si è presentato da sfavorito con un sistema di gioco ultraoffensivo, portando tutti a spasso".

"Altra cosa: fa giocare Gabbia, uomo del match. E, in ultimo, toglie Leao vincendo la partita. Non ha abboccato al passaggio e allo smarcamento, l'arma migliore dell'Inter. Il Milan ha concesso solo il cambio campo, lavorando di reparto con blocchi uniti. Il gol preso è un errore individuale di Emerson che si fa attrarre dalla palla e lascia Dimarco. Fonseca ha dato una lezione a tutti. Il passivo è striminzito, in campo fra Milan e Inter c'è stata più differenza rispetto al risultato finale".