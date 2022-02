Lele Adani, nel corso di una diretta Twitch sulla BoboTv, non usa giri di parole su Mourinho: "Mourinho sta dando poco e nulla: ha avuto fiducia massima da parte nostra, pur non ritenendo giusto il modo in cui è stato trattato Fonseca, e in questo momento sta dando davvero poco. I giovani che ha messo sabato sono stati messi perché non aveva nessuno, non sono una intuizione. Però la piazza di Roma non la pensa così".