. Dopo 33 anni in nerazzurro, si chiude la storia tra la società milanese e il responsabile del settore giovanile. E mentre in viale della Liberazione hanno già individuato il suo successore, l'ex attaccante Andrea Catellani in arrivo dalla Spal , anche lo stesso Samaden si prepara per una nuova avventura ed è possibile che questa non lo porti troppo lontano da Milano: la pista che ha preso corpo nelle ultime infatti è quella che porta a Bergamo., le possibilità di vedere Samaden alla guida del settore giovanile della Dea sono in ascesa. Chiuso il ciclo all'Inter,con 16 scudetti, 22 finali per il tricolore, la NextGen 2011/12, 3 edizioni del Torneo di Viareggio, 5 Supercoppe e una Coppa Italia Primavera, si aprono le porte del club orobico, che ha fatto del proprio vivaio un punto di forza assoluto non solo per i risultati ma anche per quantità e qualità di giocatori prodotti, diventati poi risorse tecniche per Gasperini o economiche sul mercato, generando preziose plusvalenze per i bilanci. Da Milano a Bergamo, da un nerazzurro a un altro: dopo 33 anni di Inter Samaden è pronto a ripartire con un nuovo progetto, l'Atalanta chiama.