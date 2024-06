Getty Images

Addio Tudor, venerdì una conferenza per spiegare i motivi

La versione di Igor Tudor si saprà venerdì. L'ormai ex tecnico della Lazio - le cui dimissioni sono ufficiali da ieri sera - ha deciso di rinunciare a un anno di contratto con i biancocelesti (aveva un accordo fino a giungo 2025, ndr) perché si è reso conto che non sarebbe stato possibile portare avanti il suo progetto tecnico. I dettagli di come è maturata questa scelta li spiegherà lui stesso in una conferenza stampa.



Resta il fatto che con lui la Lazio perde il secondo allenatore in 4 mesi. La società biancoceleste nei giorni scorsi ostentava sicurezza nelle dichiarazioni pubbliche relativamente alla prosecuzione del rapporto con il mister croato. Anche ieri, quando la notizia delle dimissioni stava ormai circolando su tutte le testate, il presidente Lotito dichiarava di non sapere nulla. I due vertici ravvicinati di mercato lunedì sera e martedì mattina però non avevano affatto risolto i diversi dubbi che aleggiavano nell'ambiente già da dopo la fine del campionato. Qualche segnale di rottura c'era, ma in ogni caso non così imminente. Preso quindi atto delle diversità di vedute sulle mosse da fare sul mercato, il tecnico croato ha deciso di fare un passo indietro. Anche lo scarso feeling con lo spogliatoio e la poca stima di una parte della tifoseria (come dimostra lo striscione apparso ieri fuori dallo Stadio Olimpico, ndr) hanno senz'altro contribuito a far pendere l'ago della bilancia verso l'addio. Tutti aspetti che comunque saranno chiariti presto dal diretto interessato.