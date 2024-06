Ag. Arthur: "Non rientra nei piani della Juve, stiamo parlando con vari club"

AFP via Getty Images

Il futuro di Arthur è tutto da scrivere. Il centrocampista brasiliano, reduce dal prestito alla Fiorentina, non resterà alla Juventus di Thiago Motta. Il classe 1996 è fuori dai piani del nuovo tecnico dei bianconeri ed è alla ricerca di una nuova opportunità in vista della prossima stagione.Federico Pastorello, agente di Arthur Melo, ha confermato che il suo assistito è tra i profili in uscita nella rosa della Vecchia Signora.“Arthur non rientra nei piani della Juventus. Stiamo parlando con vari club, ci saranno novità nelle prossime settimane”.

Il centrocampista brasiliano ha un contratto fino al 30 giugno 2026. Nella passata stagione ha totalizzato 2 gol e 4 assist in 48 presenze tra tutte le competizione con la maglia della Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano.