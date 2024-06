Ag. Lautaro: "Trattativa con club arabi? Rinnovo fatto con l'Inter, è un leader ed è il capitano"

Getty

e nonostante il suo agognato rinnovo di contratto non sia stato ancora ufficializzato il club nerazzurro non dovrà temere l'inserimento di altri club su di lui. A confermarlo è stato questa volta, che ancora una volta è tornato a parlare del futuro del suo assistito confermando però l'intesa raggiunta.Intervistato da Winwinallsports, l'agente sudamericanoe, in particolare, dall'Al-Riyadiya, unica squadra per cui ci sono stati dei rumors. L'agente ha chiuso ogni discorso ribadendo che il rinnovo è cosa fatta.

"Trattativa con l'Arabia Saudita? Abbiamo raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto con l'Inter. Lautaro è un leader e il capitano dell'Inter. Questo è un aspetto molto importante per lui, questa è la verità".