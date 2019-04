Donny van de Beek, centrocampista dell'Ajax, parla alla vigilia della sfida contro il Tottenham, semifinale d'andata di Champions League: "È successo tutto in fretta. Siamo ancora in corsa su tre fronti e ci stiamo divertendo molto. Ancora non abbiamo avuto neanche il tempo di riflettere su ciò che stiamo facendo. Vogliamo continuare così, è fantastico essere in semifinale di Champions League. Nessuno si sarebbe potuto mai aspettare di vedere un club olandese arrivare così lontano in Europa. Abbiamo raggiunto qualcosa di bello, ma vogliamo di più. Questo è il motto di questa squadra. Non vedo l'ora di scendere in campo".